هشاشة العظام عند الأطفال من الأمراض المزعجة التى يمكن أن يصاب بها الطفل فى سن مبكر وتقلق الأمهات كثيرا لأن مضاعفاتها خطيرة.

وهشاشة العظام يمكن أن تأتى بسبب سوء التغذية ونقص الكالسيوم وفيتامين د للطفل ما يؤثر على صحته بشكل سلبي، لذا يجب على الأمهات أن تكون أكثر حذرا.

عادات خاطئة تسبب هشاشة العظام للأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات غذائية خاطئة تضر بصحة عظام الطفل وتسبب له الإصابة بهشاشة العظام، ومن هذه العادات:-

قلة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

مثل اللبن، الجبنة، والزبادي.

مثل اللبن، الجبنة، والزبادي. اللعب طوال اليوم داخل المنزل بدون خروج للشمس، والشمس تساعد جسم الطفل فى صنع فيتامين د المهم للعظام.

الإفراط في شرب البيبسي والمشروبات الغازية، فهى تؤثر على امتصاص الكالسيوم.

قلة الحركة وجلوسهم فترات طويلة أمام الموبايل والتابلت، فالجسم يحتاج رياضة عشان العظام تكبر قوية.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة

التى تأخذ مكان الأكل المفيد.

وهشاشة العظام مرض شائع يُعرف بضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر، وغالبًا ما يتطور بشكل صامت دون أعراض واضحة حتى تحدث كسور مفاجئة، وتؤثر هشاشة العظام بشكل أكبر على النساء بعد سن اليأس، ولكنها قد تصيب الرجال أيضًا.

هشاشة العظام عند الأطفال

أعراض هشاشة العظام

وغالبا لا تظهر أعراض لهشاشة العظام في المراحل المبكرة، لكن مع تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض، منها:-

آلام في الظهر، خاصةً نتيجة لكسر في الفقرات أو تآكلها.

قصر في القامة مع مرور الوقت.

انحناء القامة أو تحدب الظهر.

كسور تحدث بسهولة، خاصةً في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

أسباب هشاشة العظام

وتتعدد أسباب هشاشة العظام، منها:-

التقدم في السن، لأن العظام تصبح أضعف طبيعيًا مع العمر.

نقص الكالسيوم وفيتامين D يؤثران على كثافة العظام.

قلة النشاط البدني، خاصةً تمارين المقاومة أو حمل الأوزان.

الوراثة، وجود تاريخ عائلي بالإصابة.

التغيرات الهرمونية، مثل انخفاض الإستروجين بعد انقطاع الطمث أو انخفاض التستوستيرون عند الرجال.

استخدام بعض الأدوية، مثل الكورتيزون لفترات طويلة.

التدخين والكحول يؤثران سلبًا على صحة العظام.

مضاعفات هشاشة العظام

وعلاج هشاشة العظام أمر ضرورى لتجنب أي مضاعفات التى للاسف تكون خطيرة، ومن مضاعفات هشاشة العظام:

الكسور المتكررة، والتي قد تكون شديدة وتؤدي إلى عجز دائم.

الكسور في العمود الفقري، وقد تؤدي إلى انحناء الظهر أو الضغط على الأعصاب.

صعوبة في الحركة وفقدان الاستقلالية.

مضاعفات طبية أخرى مثل الالتهابات أو الجلطات بعد الكسور الكبيرة، خاصة في كبار السن.

علاج هشاشة العظام

وعلاج هشاشة العظام يعتمد على أشياء كثيرة وليس الأدوية فقط، مثل:-

البيسفوسفونات (مثل أليندرونات).

أدوية تعزيز الهرمونات مثل التستوستيرون أو الإستروجين في حالات معينة.

دواء دينوسوماب أو تيريباراتيد (يُعطى في حالات خاصة).

المكملات الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين D حسب توصية الطبيب.

العلاج الطبيعي، مثل عمل تمارين تقوية العضلات وتحسين التوازن لمنع السقوط.

في حالة حدوث كسر، يتم العلاج جراحيًا أو باستخدام الجبائر.

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