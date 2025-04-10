أعراض وأسباب هشاشة العظام وطرق العلاج والوقاية

أعراض وأسباب هشاشة العظام، هشاشة العظام من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار لأسباب عديدة وللأسف لها مضاعفات خطيرة.

وأعراض وأسباب هشاشة العظام، عديدة ويهتم أصحاب هذا المرض بالعلاج سريعا للوقاية من المضاعفات التى قد تنتج عن إهمال علاج هشاشة العظام.

ويقول الدكتور هشام عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل: إن هشاشة العظام مرض شائع يُعرف بضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر، وغالبًا ما يتطور بشكل صامت دون أعراض واضحة حتى تحدث كسور مفاجئة، وتؤثر هشاشة العظام بشكل أكبر على النساء بعد سن اليأس، ولكنها قد تصيب الرجال أيضًا.

أعراض هشاشة العظام

وأضاف عمارة، غالبا لا تظهر أعراض لهشاشة العظام في المراحل المبكرة، لكن مع تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض، منها:-

آلام في الظهر، خاصةً نتيجة لكسر في الفقرات أو تآكلها.

قصر في القامة مع مرور الوقت.

انحناء القامة أو تحدب الظهر.

كسور تحدث بسهولة، خاصةً في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

أسباب هشاشة العظام

وتابع، تتعدد أسباب هشاشة العظام، منها:-

التقدم في السن، لأن العظام تصبح أضعف طبيعيًا مع العمر.

نقص الكالسيوم وفيتامين D يؤثران على كثافة العظام.

قلة النشاط البدني، خاصةً تمارين المقاومة أو حمل الأوزان.

الوراثة، وجود تاريخ عائلي بالإصابة.

التغيرات الهرمونية، مثل انخفاض الإستروجين بعد انقطاع الطمث أو انخفاض التستوستيرون عند الرجال.

استخدام بعض الأدوية، مثل الكورتيزون لفترات طويلة.

التدخين والكحول يؤثران سلبًا على صحة العظام.

هشاشة العظام

مضاعفات هشاشة العظام

وقال الدكتور هشام عمارة استشارى أمراض العظام، أن علاج هشاشة العظام أمر ضرورى لتجنب أي مضاعفات التى للاسف تكون خطيرة، ومن مضاعفات هشاشة العظام:

الكسور المتكررة، والتي قد تكون شديدة وتؤدي إلى عجز دائم.

الكسور في العمود الفقري، وقد تؤدي إلى انحناء الظهر أو الضغط على الأعصاب.

صعوبة في الحركة وفقدان الاستقلالية.

مضاعفات طبية أخرى مثل الالتهابات أو الجلطات بعد الكسور الكبيرة، خاصة في كبار السن.

علاج هشاشة العظام

وأضاف عمارة، أن علاج هشاشة العظام يعتمد على أشياء كثيرة وليس الأدوية فقط، مثل:-

البيسفوسفونات (مثل أليندرونات).

أدوية تعزيز الهرمونات مثل التستوستيرون أو الإستروجين في حالات معينة.

دواء دينوسوماب أو تيريباراتيد (يُعطى في حالات خاصة).

المكملات الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين D حسب توصية الطبيب.

العلاج الطبيعي، مثل عمل تمارين تقوية العضلات وتحسين التوازن لمنع السقوط.

في حالة حدوث كسر، يتم العلاج جراحيًا أو باستخدام الجبائر.

طرق الوقاية من هشاشة العظام

وتابع، أن الوقاية دايما خير من العلاج، لذا الافضل تجنب الإصابة من هشاشة العظام د، ومن طرق الوقاية منها:-

تناول غذاء غني بالكالسيوم (منتجات الألبان، السردين، الخضار الورقية).

التعرض المعتدل لأشعة الشمس للحصول على فيتامين D.

ممارسة الرياضة بانتظام (وخاصة تمارين المقاومة والمشي).

الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

المتابعة الطبية الدورية، خاصة للنساء بعد سن الـ50.

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