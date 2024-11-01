أعراض وطرق علاج هشاشة العظام عند الأطفال

هشاشة العظام عند الأطفال تضعف عظام الطفل ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد في العظام، ويمكن أن يساعد معالجة السبب الكامن في استعادة قوة العظام.

هشاشة العظام عند الأطفال، هي حالة تنطوي على عظام ضعيفة أو هشة أكثر عرضة للكسور، في حين أن هشاشة العظام غالبًا ما ترتبط بكبار السن، إلا أنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأطفال والمراهقين، مما قد يؤدي إلى تحديات صحية مدى الحياة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هشاشة العظام عند الأطفال

هشاشة العظام هي حالة صحية تؤثر على العظام، وتنطوي على انخفاض في كثافة العظام وقوتها، مما قد يجعل العظام هشة وعرضة للكسور بمرور الوقت، ويُطلق على هشاشة العظام مرض العظام "الصامت" لأن الأفراد قد لا يدركون أنهم مصابون به حتى يتعرضوا لكسور متعددة.

تؤثر هشاشة العظام بشكل شائع على النساء فوق سن 50 عامًا، وهذه الحالة نادرة نسبيًا عند الأطفال، والعدد الدقيق للأطفال والمراهقين الذين يعانون منها غير معروف، وما يعرفه الخبراء هو أن هشاشة العظام عند الأطفال يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نمو الطفل وتطوره وتؤدي إلى مشاكل تتعلق بالألم المزمن وتشوهات العظام وانخفاض عام في جودة الحياة.

أعراض هشاشة العظام في مرحلة الطفولة

يمكن أن تختلف علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفال من طفل إلى آخر، ومع ذلك، فإن القاسم المشترك هو الكسور المتكررة، وغالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة من كسرين أو أكثر في العظام الطويلة (عظم الفخذ، والساق، والعضد، وما إلى ذلك) بحلول سن 10 سنوات وثلاثة كسور أو أكثر في العظام الطويلة بحلول سن 19 عامًا.

وقد تشمل العلامات والأعراض الإضافية ما يلي:

ألم الظهر أو الورك أو القدم

العرج أو صعوبة المشي

تباطؤ النمو

انخفاض الطول

تغيرات الوقفة أو تغيرات العمود الفقري

التعب أو انخفاض النشاط

أسباب هشاشة العظام عند الأطفال

عادةً ما يكون سبب هشاشة العظام عند الأطفال حالات طبية كامنة، مثل اختلال التوازن الهرموني، واضطرابات التغذية والتمثيل الغذائي، أو الأمراض المزمنة التي تؤثر على كثافة العظام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم بعض الأدوية - بما في ذلك الاستخدام المطول للكورتيكوستيرويدات - في تطور هشاشة العظام عند الأطفال عن طريق إضعاف نمو العظام وتكوين المعادن.

الأمراض التي قد تؤثر على كتلة العظام تشمل:

مرض الاضطرابات الهضمية

الشلل الدماغي

التليف الكيسي

اضطرابات الأكل

مرض الكلى

الأدوية التي قد تؤثر على كتلة العظام تشمل:

أدوية النوبات (مضادات الاختلاج)

الكورتيكوستيرويدات

السيكلوسبورين

مثبطات المناعة

السلوكيات التي قد تؤثر على كثافة المعادن في العظام تشمل:

الخمول بسبب الإصابة أو المرض

النظام الغذائي غير المغذي، وخاصة النظام الغذائي منخفض الكالسيوم وفيتامين د

الإفراط في ممارسة الرياضة، وخاصة إذا كان يسبب انقطاع الطمث

في بعض الحالات، لا يوجد سبب معروف لمشاكل العظام، وعندما لا يتمكن الأطباء من تحديد السبب الأساسي، يشار إليه بهشاشة العظام مجهولة السبب عند الأطفال، وتبدأ هذه الحالة عمومًا خلال فترات النمو السريع، مثل قبل البلوغ.

علاج هشاشة العظام في مرحلة الطفولة

إن تحديد السبب الكامن وراء هشاشة العظام في مرحلة الطفولة هو مفتاح علاجها، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تقوي العظام وتقلل من خطر الإصابة بالكسور، فإن معالجة السبب الجذري أمر ضروري لمنع مشاكل كثافة العظام المستمرة.

قد يشمل العلاج:

تغييرات في الأدوية، مثل خفض جرعات الأدوية التي تساهم في مشاكل صحة العظام

العلاج الطبيعي لتقليل خطر السقوط والكسور

تغييرات في نمط الحياة، مثل تناول نظام غذائي متوازن غني بفيتامين د والكالسيوم وأداء تمارين تحمل الوزن

مكملات فيتامين د والكالسيوم لحماية صحة العظام

أدوية لإدارة الألم أو (في الحالات الشديدة) لتقوية العظام

قد لا يحتاج الأطفال المصابون بهشاشة العظام مجهولة السبب إلى علاج خاص؛ فقد تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها.