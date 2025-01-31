هيئة الدواء توضح طرق علاج هشاشة العظام

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عوامل تزيد من الإصابة بهشاشة العظام.

عوامل تزيد من الإصابة بهشاشة العظام

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أهم هذه العوامل:

التاريخ المرضي للعائلة.

التقدم في السن

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام عن الرجال.

علاج هشاشة العظام

وقالت هيئة الدواء المصرية إن علاج هشاشة العظام يتضمن الحصول على علاج يقوي انسجة العظام وتناول المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم مشيرا الي ان العلاج يختلف لكل حالة مع ضرورة ممارسة الرياضة.

طرق الحماية من هشاشة العظام

وأوصت هيئة الدواء بضرورة ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام. ​

نصحت بإستشارة الطبيب أو الصيدلي عن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.​

نصائح السلامة العامة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

​ ووجهت هيئة الدواء نصائح السلامة العامة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام منها:​

١-ارتداء حزام الأمان دائمًا.​

٢-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.​

٣-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.​

٤-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء. ​

٥-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.​

٦-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.​

٧-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.​

من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام ومنها التدخين والتقدم في العمر ونقص الكالسيوم بالجسم.

وقالت وزارة الصحة إن هشاشة العظام تسمى "المرض الصامت"، لأن معظم المرضى لا يدركون الإصابة بهشاشة العظام حتى حدوث كسر بالعظام بعد حادث للسقوط أو اصطدام بسيط.​

​ متى يجب اللجوء للطبيب؟

يمكن أن يشير الانزعاج الشديد في أي من الأماكن الشائعة لتلف العظام بسبب هشاشة العظام إلى كسر غير متوقع أو غير محدد.

ويساعد علاج هشاشة العظام على إبطاء أو منع تطور هشاشة العظام وكذلك الحفاظ على كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام.

كما يعمل العلاج على منع الكسور وتقليل الألم وتعظيم قدرة الشخص على الاستمرار في حياته اليومية.

العلاج الدوائي لهشاشة العظام

الأدوية التي يمكن أن تساعد في منع وعلاج هشاشة العظام تشمل:

البيسفوسفونات: وهي أدوية مضادة للامتصاص تبطئ فقدان العظام وتقلل من خطر تعرض الشخص للكسور.

مضادات هرمون الإستروجين أو مضادات هرمون الإستروجين، وتساعد هذه الأدوية في تقليل خطر كسور العمود الفقري لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

الكالسيوم ويساعد هذا في منع كسور العمود الفقري لدى الأشخاص بعد انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد في ضبط الألم بعد الكسر.

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