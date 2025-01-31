الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء توضح طرق علاج هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

 حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عوامل تزيد من الإصابة بهشاشة العظام.

 

عوامل تزيد من الإصابة بهشاشة العظام 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أهم هذه العوامل: 

التاريخ المرضي للعائلة.

التقدم في السن 

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام عن الرجال.

 

علاج هشاشة العظام 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن علاج هشاشة العظام يتضمن الحصول على علاج يقوي انسجة العظام وتناول المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم مشيرا الي ان العلاج يختلف لكل حالة  مع ضرورة ممارسة الرياضة. 

 

طرق الحماية من هشاشة العظام

 وأوصت هيئة الدواء بضرورة ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام. ​

نصحت بإستشارة الطبيب أو الصيدلي عن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.​

 

نصائح السلامة العامة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

​ ووجهت هيئة الدواء نصائح السلامة العامة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام منها:​

١-ارتداء حزام الأمان دائمًا.​
٢-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.​
٣-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.​
٤-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء. ​
٥-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.​
٦-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.​
٧-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.​

 

من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام ومنها التدخين والتقدم في العمر ونقص الكالسيوم بالجسم.

 

وقالت وزارة الصحة إن هشاشة العظام تسمى "المرض الصامت"، لأن معظم المرضى لا يدركون الإصابة بهشاشة العظام  حتى حدوث كسر بالعظام بعد حادث للسقوط  أو اصطدام بسيط.​

 

متى يجب اللجوء للطبيب؟

 يمكن أن يشير الانزعاج الشديد في أي من الأماكن الشائعة لتلف العظام بسبب هشاشة العظام إلى كسر غير متوقع أو غير محدد.

ويساعد علاج هشاشة العظام على إبطاء أو منع تطور هشاشة العظام وكذلك الحفاظ على كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام.

كما يعمل العلاج على منع الكسور وتقليل الألم وتعظيم قدرة الشخص على الاستمرار في حياته اليومية.

 

العلاج الدوائي لهشاشة العظام 

 الأدوية التي يمكن أن تساعد في منع وعلاج هشاشة العظام تشمل:

البيسفوسفونات: وهي أدوية مضادة للامتصاص تبطئ فقدان العظام وتقلل من خطر تعرض الشخص للكسور.

مضادات هرمون الإستروجين أو مضادات هرمون الإستروجين، وتساعد هذه الأدوية في تقليل  خطر كسور العمود الفقري لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

في يومه العالمي، أعراض وطرق علاج مرض الجذام

طرق علاج التهاب الزائدة الدودية، ومتى يكون من الضروري استئصالها؟

 الكالسيوم ويساعد هذا في منع كسور العمود الفقري لدى الأشخاص بعد انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد في ضبط الألم بعد الكسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواء المصرية هشاشة العظام بهشاشة العظام هيئة الدواء علاج هشاشة العظام ممارسة الرياضة هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

هيئة الدواء توجه 7 نصائح للحماية من هشاشة العظام

هيئة الدواء الأمريكية توافق على استخدام عقار أوزمبيك لعلاج أمراض الكلى

فوائد حب الرشاد، يحمي من هشاشة العظام ويساعد على خسارة الوزن
ads

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

غيابات بيراميدز عن مواجهة الزمالك الليلة في الدوري

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بعد صفقة أشرف بن شرقي.. كم لاعبا مغربيا ارتدى قميص الأهلي؟ (إنفوجراف)

أشرف بن شرقي يودع الريان القطري في بيان رسمي بعد انتقاله للأهلي

نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي 2025

منوعات

المزيد

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية