الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية: لافروف وروبيو تحدثا هاتفيا واتفقا على مواصلة الاتصالات على كافة المستويات

لافروف وروبيو، فيتو
لافروف وروبيو، فيتو

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تبادلا خلالها الآراء بشكل "مثمر".

وجاء في بيان الخارجية أنه "في 27 أبريل جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو".

وأضاف البيان أن "التبادل المثمر لوجهات النظر استمر حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثف بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

ولفت البيان إلى أن "المناقشات تركزت بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية"، حيث أكد الطرفان على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات بهدف الاتفاق على مسار موثوق للسلام المستدام على المدى الطويل.

ويوم الجمعة صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تناول مسألة استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ونشرت وكالة "رويترز" مسودة التسوية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في باريس في 17 أبريل وتضمنت نقاط أهمها، رفع العقوبات المفروضة على روسيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربع الجديدة أراضي روسية، ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع مجلة "التايم" أن "القرم ستبقى مع روسيا"، محملا كييف مسؤولية بدء الحرب "بسبب حديثها عن الانضمام إلى "الناتو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الروسية وزير الخارجية سيرجي لافروف ماركو روبيو وزير خارجية روسيا وزير الخارجية الأمريكي

مواد متعلقة

لأول مرة، كوريا الشمالية تعترف بنشر قواتها في روسيا

زيلنسكي: هناك حاجة لزيادة الضغط الملموس على روسيا

روسيا تعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال موسكاليك

أوكرانيا تنفي استعادة روسيا لكورسك بالكامل
ads

الأكثر قراءة

فيروس كورونا انتهى، المصل واللقاح يعلن مفاجأة عن الدور المنتشر حاليًا

الفتح السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز

محمد شريف يكشف حقيقة التوقيع للزمالك ويحدد موقفه من الأهلي

لاعبو الأهلي يزورون مارسيل كولر لوداعه بعد رحيله (صور)

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

الشرع بين فكي الكماشة، ابن خال بشار الأسد يشكل فصيلا مسلحا وتحركات "قسد" تربك الحسابات

خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية