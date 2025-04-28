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خارج الحدود

لأول مرة، كوريا الشمالية تعترف بنشر قواتها في روسيا

كيم جونج أون وبوتين،
كيم جونج أون وبوتين، فيتو

أكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى أنها أرسلت قوات إلى روسيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الإثنين، مشيرة إلى أن جنودها ساعدوا موسكو في استعادة مناطق في كورسك الروسية كانت تحت السيطرة الأوكرانية لأشهر.

وذكرت الوكالة أن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك المحتلة"، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نشر القوات الشمالية تم "بأمر" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك بين بيونج يانج وموسكو.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول تأكيد لنشر قوات في روسيا، نقلا عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، وذلك بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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