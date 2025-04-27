أخبار الرياضة اليوم: ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.. محمد بن رمضان يقترب من الأهلي.. إجراء جديد من الزمالك ضد زيزو.. تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري لدعم صفوف الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

كشف مصدر بنادي الزمالك أنه حتى الآن لم يحضر اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” لجلسة التحقيق الثانية التي حددتها الشؤون القانونية بالنادي اليوم، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية وخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن.

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن النادي الأهلي عن تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا.

فاز فريق روما علي نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الأمريكي كيني هايز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن سعادته، بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية مع الريدز.

الكونفدرالية، صعد فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة أمام شباب قسنطينة الجزائري بهدف نظيف على أرضية ملعب “محمد حملاوي” بمدينة قسنطينة الجزائرية في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست، بعد الفوز بنتيجة 0/2 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد علي ملعب "ويمبلي"في الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها.

ليفربول وتوتنهام، توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وتوتنهام، حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد ما سجل هدفا في شباك توتنهام بالمباراة التي تجمعهما في البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.