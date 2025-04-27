الزمالك يتعاقد مع الأمريكي كيني هايز لتدعيم صفوف السلة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الأمريكي كيني هايز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

الأمريكي كيني هايز

ويمتلك هايز سجلًا مميزًا خلال مسيرته الاحترافية، حيث بدأ مشواره في دوري تطوير الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA G League) مع فريق “مين ريد كلوز” بين عامي 2010 و2012، وحصل على جائزة “أكثر لاعب متطور” في موسم 2011-2012، ومنذ ذلك الحين، تنقل بين عدة دوريات حول العالم، حيث لعب في فنزويلا، إيطاليا، كازاخستان، إسبانيا، تركيا، فرنسا، الصين، لبنان، والعراق، قبل أن يحط الرحال في الدوري السعودي مع فريق أحد ثم شارك في الموسم الحالي مع الأهلي.

يُذكر أن اللاعب الأمريكي سبق له التتويج بلقب هداف الدوري التركي لكرة السلة في عام 2019، كما تم اختياره ضمن فريق نجوم الدوري التركي مرتين في 2017 و2019.



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