الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

تطورات جديدة في صفقة انتقال بن رمضان للنادي الأهلي

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري لدعم صفوف الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل. 

وقال المصدر إن الأهلي تواصل مع محمد علي بن رمضان والذي أبدي موافقته علي عرض القلعة الحمراء للانضمام إلي الفريق. 

وواصل: حتي الآن الأهلي لم يحسم الصفقة بشكل رسمي حيث مازال يتبقى موافقة نادي فرينكفاروزي علي عرض الأهلي المقدم للظفر بخدمات الدولي التونسي.

والجدير بالذكر أن اللاعب كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي لكن لم تكتمل الصفقة حينها. 

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني

وعلي صعيد آخر، أعلن الأهلي عن تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا. 

كما أعلن الأهلي استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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