بيسيرو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل مباراة الزمالك والمصري

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء: "مباراة مهمة جدًا ضد فريق جيد وقوي، ونريد أن نحارب على بطولة الدوري ونقدم أفضل ما لدينا، وأمامنا فرصة للعمل بتركيز على المباراة".

وتابع: "نريد أن نكون أكثر تنظيمًا بأفضل شكل ممكن، ونقدم أداءً فرديًا مميزًا، والروح في الفريق جيدة، والزمالك جاهز للمباراة، وسنحارب من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف المدير الفني: "الفريق حصل على راحة من التدريبات لمدة ٤ أيام، وكان اللاعبون بحاجة إلى الراحة البدنية والذهنية، في ظل ضغط المباريات كل ٣ أو ٤ أيام، لذلك فضّلنا الانتظام في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل".

وواصل بيسيرو تصريحاته قائلًا: "المعسكر ليس فقط لمباراة المصري، بل للفترة المتبقية من الدوري، وهناك بعض الأمور التي أريد التركيز عليها مع اللاعبين، وهذه فرصة نادرة لأن نخوض ٣ أو ٤ تدريبات متتالية، بعدما كنا نعاني من ضغط المباريات، وأستغل تلك الفترة لتنفيذ كل الأفكار الفنية المطلوبة، سواء في المحاضرات الجماعية أو الفردية مع اللاعبين".

وعن غياب محمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج عن الفريق في مباراة المصري بسبب الإيقاف، قال بيسيرو: "أثق في كل اللاعبين وأعلم كيف أتعامل مع الغيابات، وأركز مع اللاعبين المتاحين".

وتحدث المدير الفني عن قرار تقسيم التدريبات إلى مجموعتين، قائلًا:" لا يوجد مدرب يعمل مع أكثر من ٣٠ لاعبًا في وقت واحد، وأردت أن أرى كل اللاعبين وأمنحهم الفرصة للتعرف عليهم بشكل أكبر، والمجموعة الثانية كنا نستعين ببعض عناصرها في كأس الرابطة، وكنا نعاني من ضغط المشاركات في بطولات مختلفة".

وأردف بيسيرو قائلًا: "الوقت الحالي حساس مع اقتراب نهاية الموسم، لذلك قررت تقليل عدد اللاعبين الذين أعمل معهم، لكن في نفس الوقت تركيزي الكامل مع المجموعة الثانية للاستعانة بأي عنصر منهم عند الحاجة".

وأضاف: "في المباراة الودية استعنت ببعض العناصر من المجموعة الثانية، وفي المستقبل قد تحدث متغيرات، لكن أهم شيء هو الاحترافية لدى كل لاعب سواء في المجموعة الأولى أو الثانية".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا: "شائعات طلبي الرحيل عن تدريب الزمالك؟ لا أتحدث سوى في المؤتمرات الصحفية، وأطالب الجميع بعدم الالتفات لأي شائعات أو أحاديث عني سوى ما يُقال رسميًا في المؤتمرات الصحفية الرسمية الخاصة بالنادي".

وعقد المدير الفني المؤتمر الصحفي مبكرًا نظرًا لانتظام الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بداية من الغد.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية كاملة في بداية المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بالأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

المصري

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويحل فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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