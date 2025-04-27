الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

إجراء جديد من الزمالك ضد زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك أنه حتى الآن لم يحضر اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” لجلسة التحقيق الثانية التي حددتها الشؤون القانونية بالنادي اليوم، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية وخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن.

خطاب رسمي إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا

وكانت إدارة الزمالك قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا لإخطاره بموعد الجلسة، ولكن المصدر يؤكد حتى الآن لم يحضر اللاعب، وسنمنحه فرصة حتى الواحدة ظهرا إذا لم يحضر سيرسل الزمالك إخطارا ثالثا مسجلا بعلم الوصول لتحديد جلسة ثالثة وأخيرة، وإذا لم يحضر اللاعب هذه الجلسة أيضًا، فسيتم رفع ملفه بالكامل إلى اتحاد الكرة، مرفقًا بكافة المستندات المتعلقة بالأزمة، بما في ذلك خطابات جلسات التحقيق، وأيام الغياب عن التدريبات، والغرامات المقررة، والمستحقات المتبقية له لدى النادي.

وكان زيزو قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضي، بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام ستيلنبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، وقد اشترط اللاعب صدور بيان رسمي من مجلس الإدارة يتعهد فيه بحمايته حال حضوره للنادي والخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام في التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع الزمالك.

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