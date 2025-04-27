مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي علي حساب نوتينجهام فورست 

تأهل فريق مانشستر سيتي الي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي علي حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست، بعد الفوز بنتيجة 0/2 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد علي ملعب "ويمبلي"في الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها.

وافتتح ريكو لويس التسجيل مبكرا لصالح مان سيتي، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وأضاف يوشكو جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد أسيست من عمر مرموش.

وكان قد تواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مباراة اليوم قبل أن يغادر الملعب بديلا في الدقيقة 81.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

ويلتقي مان سيتي مع كريستال بالاس في النهائي، بعد فوز الأخير على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

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