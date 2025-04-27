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رياضة

نهضة بركان يصعد لنهائي الكونفدرالية رغم الخسارة أمام شباب قسنطينة

نهضة بركان المغربي
نهضة بركان المغربي

الكونفدرالية، صعد فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة أمام شباب قسنطينة الجزائري بهدف نظيف على أرضية ملعب “محمد حملاوي” بمدينة قسنطينة الجزائرية في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. 

 

مباراة نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة 

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان برباعية نظيفة، ليصعد الفريق المغربي إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الخامسة في التاريخ  بمجموع المباراتين 4-1

وضرب فريق نهضة بركان موعدا مع سيمبا التنزاني في نهائي الكونفدرالية.

وتوج فريق نهضة بركان المغربي مرتين ببطولة الكونفدرالية عامي 2020 و2022 فيما حل وصيفا نسختي 2019 و2024.

وتواجد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 4 مرات في آخر 6 نسخ وعلى أعتاب تحقيق رقم قياسي بالتواجد للمرة الخامسة في آخر 7 بطولات.

كما نجح نهضة بركان بقيادة التونسي معين الشعباني في قيادة الفريق المغربي لتحقيق لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه.

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