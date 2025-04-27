الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

مران الزمالك
مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري 

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية كاملة في بداية المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بالأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

المصري
المصري

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويحل فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الزمالك يتعاقد مع الأمريكي كيني هايز لتدعيم صفوف السلة

توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

مانشستر يونايتد يتأخر أمام بورنموث بهدف في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.. تصريحات صادمة لـ أحمد فتوح.. والكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي

كوكا يسجل في تعادل لوهافر وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي (فيديو)

أهلي جدة يفوز على بوريرام ويضرب موعدا مع الهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

كريستال بالاس يضرب أستون فيلا بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

معندناش حاجة بـ «بلاش»، التاريخ يكشف أكاذيب ترامب عن قناة السويس

خدمات

المزيد

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

المزيد
الجريدة الرسمية