روما يتخطى إنتر ميلان بهدف في الدوري الإيطالي (صور)

فاز فريق روما علي نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس سولي هدف الفوز لروما في الدقيقة 22.

تشكيل إنتر ميلان ضد روما

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: اوقستو - أتشيربي - بافارد.

خط الوسط: ديماركو - فراتيسي - تشالهان أوغلو - باريلا - دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - أرناوتوفيتش.

تشكيل روما ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: نديكان - مانشيني - سيلك.

خط الوسط: انخلينو - كريستانتي - كونيه - بيليغريني - سولي

خط الهجوم: شومورودوف - دوبياك

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

وبرغم الخسارة يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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