ترامب يشعل غضب المصريين بشأن قناة السويس بعد مطالبته بعبور سفنه التجارية والعسكرية مجانًا، والنشطاء: القناة ملك أبناء مصر ودونالد متغطرس لا يقرأ التاريخ ونهايته بالقناة

مطالب ترامب بشأن قناة السويس، أثار مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعبور السفن التجارية والعسكرية الأمريكية قناة السويس مجانًا، غصب المصريين، الذين أكدوا أن قناة السويس تم حفرها بأيدي المصريين عام 1859، عندما كانت أمريكا تعاني من حروب أهلية.

التاريخ يعيد نفسه وقناة السويس تنهي حكم ترامب



ووصف المصريون دونالد ترامب بـ " المتغطرس المبتز"، مؤكدين أن قناة السويس ملكية خاصة لمصر وليس لأحد الفضل في إنشائها سوى شعبها الذي حفرها بدمائه ليس لأمريكا أي فضل في قناة السويس.

المصريون يحفرون قناة السويس، فيتو



علق المحامي أحمد عبد الحليم قائلًا: "التاريخ يعيد نفسه فى عام ١٩٥٦ شنت فرنسا وبريطانيا بمشاركة إسرائيل حربا على مصر بسبب تأميم قناة السويس وفى نهاية الحرب انتهى عهد القوتين العظميين فرنسا وبريطانيا وتشكلت قوى عظمى جديدة أمريكا وروسيا ويبدو أن قدر مصر وخليج السويس تحديدًا سيكون عنوان نهاية حقبة دول عظمى وبداية لأخرى".

وقال استشاري جودة محمود الحوت: "تم افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ هل كانت موجودة أمريكا علي الخريطة!! كانت أمريكا وقتها مجتمع عصابات رعاة بقر وفي حرب أهلية بين الشمال والجنوب الأمريكي حرب العبودية وتحرير العبيد، أنا أعلم أن تاريخ أمريكا يبدأ من ساندوتش البرجر. قف يا ترامب وأنت تتحدث عن مصر لا نهتم بكلامك".

أبو حنان متقل في العيار حبتين



وعبر البلوجر مصطفى متولي عن غضبه فقال: “أبو حنان وقناة السويس.. طلع أبو حنان وقالك تصريح غريب على منصته... تقريبًا كان متقل في العيار حبتين.. الرجل قال إن السفن الأمريكية العسكرية والتجارية لازم يعبروا قناة السويس وقناة بنما مجانًا، بدون دفع رسوم عبور. ومش كده بس ده كمان قال إن الممرات الملاحية زي قناة السويس وقناة بنما مكنوش هيكونوا موجودين لولا أمريكا.. ده كمان كلف وزير خارجيته العاق ماركو روبيو أن يتولى فورًا تنفيذ الأمر..."

المصريون يرسمون صورة تخيلية لترامب، فيتو

وتابع مصطفى متولي "الحقيقة إن ناس كتيرة كانت مستغربة من كمية التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بحجة ضرب الحوثيين علشان موقفين الملاحة في البحر الأحمر.. وترامب كان طلع وقال هنفضل نضرب لحد ما نخلص علي الحوثيين ونأمن الملاحة في البحر الأحمر.. دلوقتي بقى ده مش عاوز أصلا يدفع رسوم العبور في القناة واللي مصدر مهم أصلا من مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.. ربنا يسترها في الأيام اللي جاية والمجنون ترامب يهدى شوية".

ترامب متغطرس مبتز وجاهزون للتحدي



أما المخرج بالتليفزيون منصور شاهين، فعبر عن غضبه ورفضه لحديث ترامب قائلًا: "إلي العنتبلي المتغطرس المبتز ترامب.. قناة السويس ملكية خاصة لمصر وليس لأحد الفضل في إنشاء قناة السويس سوي شعبها الذي حفرها بدمائه ليس لأمريكا بلطجي العالم والمبتز ترامب الحق في المرور من قناة السويس إلا بعد سداد الرسوم المطلوبة طبقًا للقانون الدولي، مرفوض تمامًا التصريحات التي أدلى بها العنتبلي المتغطرس المبتز ترامب؛ الشعب المصري يرفض تصريحات ترامب المبتز المتغطرس وجاهزون لمواجهة التحديات ضد أمريكا بلطجي العالم وترامب العنتبلي المتغطرس المبتز لمصر....".

ترامب وعبور السفن الأمريكية من قناة السويس، فيتو



ورد المهندس على الخضري على أبو العنين منيسى، مدير عام تنفيذى مشروعات، على ترامب قائلًا: "لازم تعرف أزاى اتحفرت قناة السويس وعدد المصريين اللى استشهدوا أثناء الحفر عشان كده لازم تدفع دم قلبك وأنت بتعدى عشان أرواح المصريين اللى استشهدوا أثناء حفر قناه السويس يبقى ليها ثمن عند واحد زيك...".

أمريكا كانت بحرب أهلية عند حفر قناة السويس



وعلق البلوجر أحمد سمير مصطفى: "هو لما قناة السويس كانت بتتحفر سنة ١٨٥٩… أمريكا كانت بتعمل أيه؟ تخيل معايا كده… ترامب طالع بيقول: "لازم السفن الأمريكية تعدي من قناة السويس ببلاش، أصل لولا أمريكا القناة مكانتش موجودة!"، طب يا ريس، لما قناة السويس كانت بتتحفر سنة ١٨٥٩… أمريكا كانت غرقانة في حرب أهلية! ولسه بتحرر العبيد! ومفيش أصلا قوة اسمها أمريكا على الخريطة العالمية وقتها. بالمناسبة كان رئيسهم أبراهام لينكولن قناة السويس اتبنت بمجهود مصري... واتدفعت فيها دم وتاريخ وفلوس مصرية مش مساعدات أمريكية! قناة السويس مصرية".

عبور السفن من قناة السويس، فيتو



وردت البلوجر آمال عبد الحميد على ترامب قائلة: "السفيه يجب الحجر عليه لأنه سيدمر كل شىء بداية من الأرض التى تحت قدميه أولًا…".

وقال البلوجر أشرف المصري: "أكثر من مليون ونصف مصري شاركوا في حفر قناة السويس وكان العمل قاسيًا جدًا، بدون أدوات حديثة، ومعظم الحفر كان بالأيدي والفؤوس وتوفي خلالها أكثر من مئة ألف عامل، مع تكبّد خسائر مالية فادحة، فعن أي فضل يتحدث ترامب".

ترامب لا يعرف التاريخ وأمريكا رفضت المساهمة بقناة السويس



وعلق الكاتب خالد محمود فقال: "ترامب لا يعرف التاريخ ولا يدرك أن بلاده لم تساهم فى المشروع!! لماذا انسحبت الولايات المتحدة من مشروع إنشاء قناة السويس؟! تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (15 ديسمبر 1858) برأس مال قدره 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400,000 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددًا معينًا منها وكان نصيب مصر 92136 سهمًا، ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم".

حفر قناة السويس علم 1859، فيتو



وتابع خالد محمود "غير أن هذه الدول رفضت رفضا باتا الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة..".

وأضاف الكاتب خالد محمود "أسهم قناة السويس في البداية، كان الرأي الدولي متشككًا ولم تحقق أسهم شركة قناة السويس مبيعات جيدة في الخارج. لم تشترِ بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا أي أسهم، على الرغم من بيع جميع الأسهم الفرنسية بسرعة في فرنسا. افتتحت القناة للملاحة في 17 نوفمبر 1869، وكان لها تأثير فوري وكبير على التجارة العالمية".

ترامب لا يقرأ التاريخ ولم يعرف العدوان الثلاثي



وطالب البلوجر عبد الله الكواري أن "تضاعف مصر الرسوم على القوارب العسكرية بجميع أشكالها لما لها من أخطار على سلامة الممرات والعاملين في القناة"..

عبور السفن بمجرى قناة السويس الملاحي، فيتو



وعلق أحد النشطاء قائلًا: "موضوع مهم من ناحيتين: أولا: قناة السويس كانت الأكثر أهمية عالميا من أمريكا تاريخيا فى القرن التاسع عشر، ثانيًا: وهو أمر مستبعد لأن ترامب لا يقرأ التاريخ؛ وهو الإنذار الأمريكى لبريطانيا وفرنسا بالانسحاب من منطقة قناة السويس خلال العدوان الثلاثي أو حرب السويس ١٩٥٦".

وعبر العدد من النشطاء عن غضبهم من حديث ترامب بشأن قناة السويس، قائلين: "قناة السويس شريان العالم، المصريون حفروها بأيديهم.. وعبدالناصر أممها وخلفه الملايين.. وترامب يريد عبورها مجانًا، في لحظة تاريخية وقف العالم شاهدًا على المصريين بينما يقومون بإعادة كتابة التاريخ لرد حقوقهم كان ذلك في العام 1956، حينها وقف جمال عبد الناصر وأعلن قراره التاريخي من ميدان المنشية بالإسكندرية:"تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية ". جاء القرار وقتها ردا على رفض الولايات المتحدة الأمريكية تمويل مشروع السد العالي، وكان في ذلك الوقت نصيب مصر من الأرباح لا يتجاوز 3٪ اليوم بعد مرور 69 عامًا أطل علينا ترامب بتصريح يقول فيه أن قناة السويس ما كانت لتتواجد لولا الولايات المتحدة الأمريكية.. مسخرة".



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