باحث يكشف سر حديث ترامب بشأن قناة السويس بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا

مطالب ترامب بشأن قناة السويس، كشف الباحث السياسي ومؤرخ الحركة الإسلامية السياسية، سامح عسكر، عن سر حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المطالبة بالسماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور مجانًا عبر قناة السويس.

أمريكا تضر بمصلحة مصر لعدم مشاركتها في العدوان على اليمن

وأشار الباحث سامح عسكر إلى أن أمريكا هي من تضر بمصلحة مصر، وتمنع الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب يكشف رغبة الولايات المتحدة في معاقبة مصر، لعدم مشاركتها في العدوان على اليمن، مثلما كانت ترغب أمريكا.

مطالبة ترامب بمرور السفن الأمريكية من قناة السويس مجانًا، فيتو



وتساءل الباحث سامح عسكر قائلًا: "عرفتوا مين اللي بيمنع الملاحة في البحر الأحمر (ويضر مصر)؟"

وعن سر حديث ترامب بمطالبته بالمرور مجانًا للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانًا من قناة السويس، قال سامح عسكر: "الولايات المتحدة ترغب في معاقبة مصر لأنها لم تشاركها العدوان على اليمن الشقيق مثلما كانت ترغب..".

أمريكا قامت بعسكرة البحر الأحمر

وعما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أوضح الباحث سامح عسكر "قاموا بعسكرة البحر الأحمر، ومنعوا السفن من المرور، وربطوا مرور بضائع العالم بمرور بضائع إسرائيل، بهدف إشغال العرب ببعضهم لصالح الكيان الصهيوني..".

عبور السفن بمجرى قناة السويس الملاحي، فيتو

وأكد سامح عسكر "يريدون القضاء على القوة اليمنية العسكرية لصالح أمريكا وإسرائيل، ويؤيدون قصف الشعب اليمني بمنتهى الصفاقة.. آهي أمريكا جابتهالك على بلاطة (قناة السويس بتاعنا) وليس من حق المصريين تحصيل أموال أمريكية منها".

وقال الباحث سامح عسكر "يعني الموضوع منذ البداية فيه طمع بالقناة، وتحويل كل ممرات العالم إلى ممرات أمريكية".

مطالبة ترامب بمرور السفن الأمريكية من قناة السويس مجانًا

جدير بالذكر أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر، أمس السبت، عبر حسابه على منصته "تروث truth" إنه يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما.

عبور السفن من قناة السويس، فيتو



وطالب ترامب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور، الأمر الذي أثار غضب المصريين.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التعامل فورًا مع هذا الوضع".



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