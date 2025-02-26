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أخبار مصر

«مدبولي»: افتتاح مشروعات جديدة باقتصادية قناة السويس غدا، واستثمارات كويتية مرتقبة

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي أعلن عن أرقام رسمية تشير إلى زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أنه هذا الأسبوع شهد توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية.

وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم غدًا افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في هذه المنطقة الواعدة، بالإضافة إلى تفقد التطورات الجارية في ميناء السخنة.

وفي سياق آخر، أكد مدبولي أنه قام بزيارة سريعة إلى الكويت حيث التقى بأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا.

وأوضح أنه ناقش مع المسئولين الكويتيين العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، متوقعًا أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جيدة بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار مدبولي إلى أنه سلم أمير دولة الكويت دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

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مدبولى البنك المركزى رئيس الوزراء قناة السويس الكويت
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