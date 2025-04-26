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خارج الحدود

ترامب يهدد بفرض عقوبات مصرفية على روسيا في هذه الحالة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في منشور على منصة سوشيال تروث، اليوم السبت،  إنه قد يفرض عقوبات مصرفية على موسكو في حال لم تتوقف عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

ترامب يهدد بفرض عقوبات على روسيا 

وجاء في منشور  ترامب: "روسيا ليس لديها أي مبرر لضرب البنية التحتية في أوكرانيا"، مضيفا أن "هذا يجعلني أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لا يريد وقف الحرب ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة. من خلال العقوبات المصرفية أو الثانوية".

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يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح يوم الخميس الماضي أن الجيش الروسي يواصل ضرب الأهداف العسكرية وشبه العسكرية الأوكرانية، كجزء من المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن روسيا أكدت منذ بداية إنطلاق العملية العسكرية الخاصة أنها لا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية، وتوجه ضرباتها بشكل محدد على أهداف عسكرية أو شبه عسكرية.

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