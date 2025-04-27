الأحد 27 أبريل 2025
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توريد 55 ألف طن قمح بصوامع الشرقية

توريد 55 الف طن قمح
توريد 55 الف طن قمح باماكن التخزين

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده حتى  اليوم من الأقماح بلغ 54969 طن قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

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وكيل وزارة التموين بالشرقية 

 أشار وكيل وزارة التموين  بالشرقية إلي ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية  لها شروط واشتراطات متفق عليها طبقا لقانون التوريد 

الاجولة المستخدمة سلفا يتم تبخيرها قبل الاستخدام 

مشيرا الى ضرورة مراعاة   ان تكون الشون التي تستخدم كموقع تخزيني يشترط الاستلام بها في أجولة جوت سليمة ونظيفة ويمكن استخدام مستعمل (١أو٢)  مع تبخيره وفي حالة استخدامها كمركز تجميع يسمح بالتوريد في أجولة بلاستيك التاكيد على تبخير الأجولة الجوت  قبل استخدامها وكذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.

المهندس عماد محمد جنجن 

واوضح  المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقية  أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٨٧٧٧٤ فدان حتي الآن علمًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان

التزام المزارعين بسرعة التوريد 

 لافتًا إلي ضرورة التزام  المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد،  موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض. 

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة

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