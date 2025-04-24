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تموين الشرقية: ضبط 16 طن سكر وأرز مجهول المصدر بأبو كبير

تموين الشرقية , فيتو
تموين الشرقية , فيتو

قامت الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الشرقية بحملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وعاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة بالتنسيق مع قطاع وسط وبالاشتراك مع حملة إدارة تموين أبو كبير برفقة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة وأحمد سمك رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المخازن والمحال التجارية.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية وتم التحفظ على 11 طن سكر أبيض حر معبأ وسائب و5 أطنان أرز أبيض معبأ وسائب مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 8244 جنح ابوكبير 

وباستمرار أعمال الحملة بالمرور على المحال التجارية تم ضبط 60 كيلو سمك ماكريل مجهول المصدر داخل محل لبيع الأسماك  وتم تحرير محضر برقم 8245 جنح أبو كبير وأحيلت المحاضر لجهات الاختصاص.  

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية

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وجاء ذلك  للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بتسيير حملات تموينية  يومية للرقابة على المحلات والأسواق. 

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