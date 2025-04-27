الاحتلال يلوح بتصعيد عسكري تدريجي في غزة حال فشل المفاوضات مع حماس

يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد تدريجي في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، إذا لم يُحرز تقدما في المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم”.

الاحتلال يهددد بتصعيد العمليات العسكرية مع حماس



وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أنه من المقرر تصعيد القتال تدريجيا، بما يشمل استدعاء جنود الاحتياط".

وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع كما هدد.

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