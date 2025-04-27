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رياضة

حساب الأهلي يوجه رسالة لمارسيل كولر بعد رحيله عن الفريق

كولر، فيتو
كولر، فيتو

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على توجيه رسالة لـ مارسيل كولر عقب رحيله رسميا عن تدريب القلعة الحمراء. 

ونشر حساب الأهلي صورة لمدرب الفريق السابق وكتب عليها: “ستظل دائما جزءا من عائلة الأهلي". 

 

وجه النادي الأهلي الشكر لـ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.. مؤكدا اعتزازه بما قدمه المدير الفني ومثمنا عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا. 
 

 

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي بعد  رحيله 

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 هدف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

 

الخطيب يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم 

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الاول أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر امس قبل قرار الإلغاء.

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