الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي أن الجهاز الفني الجديد يقود مران الفريق غدا في تمام السابعة مساء وذلك عقب رحيل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير أنه سيتم الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت للأهلي غدا علي أن يقود بعدها مران الفريق استعدادا للمباراة المقبلة أمام بتروجيت.

وجه النادي الأهلي الشكر لـ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.. ويؤكد على اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمِّن عطاءه، خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.



ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وكان النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي بعد اقتراب رحيله

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 هدف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

الخطيب يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق اليوم، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق اليوم.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر اليوم قبل قرار الإلغاء.

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