تموين الإسماعيلية توزع أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي بعدد من المناطق، بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومدينة الإسماعيلية، وقرية كسفريت وذلك بالأسعار الرسمية المقررة.

الإعلان عن أماكن سيارات بيع الاسطوانات

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية: إنه سيتم الإعلان "على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية" خلال الأيام القادمة عن أماكن تمركز سيارات بيع أسطوانات الغاز المتنقلة بكافة مراكز المحافظة.

جانب من بيع الاسطوانات، فيتو

جانب من بيع الاسطوانات، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان وصولها لجميع المواطنين بكافة الأماكن.

جانب من بيع الاسطوانات، فيتو

جانب من بيع الاسطوانات، فيتو

جانب من بيع الاسطوانات، فيتو

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات المكبرة

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 42 مخالفة تموينية.

جانب من توزيع الاسطوانات، فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات، فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات، فيتو

وأضافت أن حملات المرور على محطات خدمة تموين السيارات؛ لمراقبة ومتابعة حركة تداول المواد البترولية.

استقرار الحالة التموينية بالإسماعيلية

ولفتت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحالة التموينية مستقرة دون وجود أي معوقات.

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