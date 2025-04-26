السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن الإسماعيلية يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون (صور وفيديو)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية حملتها الامنية المكبرة للقضاء على البؤر الاجرامية التي تأوي الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عليان رئيس مباحث المديرية. 
 

أمن الإسماعيلية يكشف الدافع وراء قيام سيدة بقتل طفل في فايد

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة قيام سيدة بذبح طفل في ظروف غامضة

 

المناطق المستهدفة من الحملة 

واستهدفت الحملة اليوم السبت عدد من المناطق العشوائية وأسفل الكبارى الواقعة في نطاق دائرة أول الإسماعيلية،بالإضافة إلى استهداف مبنى قسم أول القديم الواقع في منطقة السلطان حسين والذى يأوى عددا من الخارجين عن القانون. 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ومن جهة أخرى شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مكبرة بمركز مدينة التل الكبير، وذلك لاستهداف وضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

إزالة أوكار النباشين والخارجين عن القانون 
 

كما استهدفت الحملة مناطق تمركز النباشين والعشش العشوائية ومخازن الخردة غير المرخصة.  

 

وتعد تلك المناطق ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة التي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة لمديرية أمن الإسماعيلية 

وتمكنت الحملة الأمنية التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية، وشرطتها من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والنباشبن وكذا ضبط عدد من مروجي المخدرات، وحائزيها. 
 

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات 

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.  

 

يذكر أن هذه الحملات تؤكد علي جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بحسم لأي ممارسات عشوائية تُهدد الأمن المجتمعي وتُعيق جهود التطوير.

 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الحازمة لفرض النظام والتصدي للمخالفات والعشوائيات، شهد حي ثان مدينة الإسماعيلية، 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية أوكار النباشين القضاء على العشوائيات دائرة أول الخارجين عن القانون

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يكشف الدافع وراء قيام سيدة بقتل طفل في فايد

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة قيام سيدة بذبح طفل في ظروف غامضة

انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

إصابة 5 أشخاص وخسائر بملايين الجنيهات، تفاصيل حريق مصنع أكتوبر (صور)

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أرقام من مسيرة كولر بعد الخروج الأفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

المزيد
الجريدة الرسمية