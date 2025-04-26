أمن الإسماعيلية يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون (صور وفيديو)

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية حملتها الامنية المكبرة للقضاء على البؤر الاجرامية التي تأوي الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عليان رئيس مباحث المديرية.



المناطق المستهدفة من الحملة

واستهدفت الحملة اليوم السبت عدد من المناطق العشوائية وأسفل الكبارى الواقعة في نطاق دائرة أول الإسماعيلية،بالإضافة إلى استهداف مبنى قسم أول القديم الواقع في منطقة السلطان حسين والذى يأوى عددا من الخارجين عن القانون.





جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ومن جهة أخرى شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مكبرة بمركز مدينة التل الكبير، وذلك لاستهداف وضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

إزالة أوكار النباشين والخارجين عن القانون



كما استهدفت الحملة مناطق تمركز النباشين والعشش العشوائية ومخازن الخردة غير المرخصة.

وتعد تلك المناطق ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة التي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة لمديرية أمن الإسماعيلية

وتمكنت الحملة الأمنية التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية، وشرطتها من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والنباشبن وكذا ضبط عدد من مروجي المخدرات، وحائزيها.



تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.





يذكر أن هذه الحملات تؤكد علي جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بحسم لأي ممارسات عشوائية تُهدد الأمن المجتمعي وتُعيق جهود التطوير.





ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الحازمة لفرض النظام والتصدي للمخالفات والعشوائيات، شهد حي ثان مدينة الإسماعيلية،

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