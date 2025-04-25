محافظ الإسماعيلية يشدد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين (صور)

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

استرداد أراضي بمدينة أبو صوير

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برئاسة مها السيد، اليوم الجمعة، باسترداد عدد ٥ حالات لأراضي وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض طلبات التقنين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مساحة الأراضي المستردة



وتبلغ مساحة الأرض ٦ أفدنة و٥ قراريط، و١٠ أسهم بقري أبوصوير البلد والمحسمة والسبع آبار شرقية في الإسماعيلية، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

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