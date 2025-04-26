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أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة قيام سيدة بذبح طفل في ظروف غامضة

أمن الإسماعيلية
أمن الإسماعيلية

 أقدمت سيدة بعد أن تجردت من كافة المشاعر الإنسانية، على ذبح طفل يبلغ من العمر عدة سنوات بفايد في محافظة الإسماعيلية.  

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تفاصيل الحادث المأساوي 

 وتلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد وائل معوض، مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل لطفل على يد سيدة داخل نطاق المدينة.  

 

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث 

 وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مكثفة من مباحث مركز فايد برئاسة العقيد أحمد الصفتي رئيس المباحث، وعدد من معاونيه، إلى مكان البلاغ لسرعة التعامل مع الموقف. 

 

التحفظ على المتهمة 

 ونجحت قوات الشرطة في ضبط السيدة المتهمة، وتم التحفظ عليها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الجريمة لتهدئة الأوضاع وطمأنة الأهالي الذين تجمعوا بأعداد كبيرة مصدومين مما حدث. 

 

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة قامت بارتكاب الجريمة في ظروف غامضة لم تتضح تفاصيلها بعد.  

 

ويبلغ الطفل ضحية السيدة 3 سنوات ويدعي على م.ع، باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة التي هزت مشاعر سكان المنطقة.

 

وذكرت مصادر أمنية في محافظة الإسماعيلية أن رجال المباحث قاموا بتقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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