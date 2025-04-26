انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

أطلقت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية، والتي تقام بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والدكتورة مرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المرأة والحرص على تقديم المساعدة والمشورة الصحيحة في مجال تنظيم الأسرة.

التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية تهدف إلى التوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وفق الخطة العاجلة للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة،وكذلك المناطق المحرومة من الخدمة؛ لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة.

تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة

وقالت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنمية الأسرة بالإسماعيلية، إنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بمعرفة فريق طبى متخصص فضلًا عن جلسات المشورة والتوعية لأهمية المباعدة بين الولادات وتشجيع الولادة الطبيعية والتغذية السليمة للأم الحامل وغيرها.

وأشارت إلى أن الحملة التنشيطية ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز الإسماعيلية على النحو التالى

خريطة حملة الصحة الإيجابية بالإسماعيلية

ويشمل ا️لأسبوع الأول فى الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٣٠ أبريل بمركز ومدينة القنطرة غرب،ابو صوير، القصاصين الصحية والتل الكبير.

وسيتم تقديم خدمة إضافية للمنتفعات بالحملة يوم الاثنين الموافق ٢٨ أبريل بمنطقة الرياح بالقنطرة غرب بالكشف بعيادة الباطنة وعيادة الجلدية بالمجان، ويشمل الأسبوع الثاني الفترة من ٤ مايو وحتى ٨ مايو بمركز ومدينة الإسماعيلية، فايد،القنطرة غرب، القنطرة شرق.

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