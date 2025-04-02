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ثقافة الإسماعيلية تنشر بهجة العيد بين الاطفال من خلال عروض مسرح العرائس (صور)

بهجة العيد بين الاطفال
بهجة العيد بين الاطفال من خلال عروض مسرح العرائس

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، عدد من الفعاليات، ضمن أنشطة احتفالات عيد الفطر المبارك.  

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عروض مسرح العرائس 

بدأت الاحتفالات بعرض فني لفرقة مسرح العرائس بقيادة الفنان محمود نوح من فرع ثقافة الإسماعيلية حيث قدم فقرة توعية الأطفال عن استخدام الموبيل اوقات كثير مما يؤدى الي الامراض، فقرة توعيه عن النظافة الشخصية مثل غسيل الايدى قبل الاكل. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

فائدة مسرح العرائس

 بالاضافة لفقرة اكتشاف مواهب من الاطفال ويشترك مسرح العرائس في تنمية مهارات الطفل وإكسابه العديد من القيم والمفاهيم والمبادئ، وتحقيق الوعي الكافي له. 

 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

ورشة رسم على وجوه الأطفال 

كما تضمنت فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة  شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي ادارة الدكتور شعيب خلف فعاليات ورشة رسم علي الوجه للأطفال ورسم البهجه علي وشوش الاطفال ورواد مركز شباب الشيخ زايد والتي قدمتها الفنانة ماريان مجدي، وتنفيذ أحمد طه مدير قصر ثقافة الإسماعيلية. 
 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

 

ومن جهة أخرى شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقبالا كبيرا على عروض أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، المقدمة بأسعار مخفضة في 16 محافظة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك. 

 

عروض أفلام سينما الشعب 

وجاء الإقبال منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد في العديد من المواقع ومنها: قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة القناطر الخيرية. 

 

قصور الثقافة 

وتعرض هيئة قصور الثقافة 3 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد، بسعر موحد 40 جنيها للتذكرة، وينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

و تبدأ الحفلات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل، والأفلام هي: "نجوم الساحل"، ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

 

وفيلم "الصفا الثانوية بنات" يعرض في كل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.

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