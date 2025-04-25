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محافظات

أول تعليق من نقابة المحامين بالإسماعيلية على واقعة إطلاق محام للنار على شقيقه ونجله

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

قالت نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، إنها تواصلت مع المحامي مصطفى مدني عضو مجلس النقابة عن دائرة فايد، للاستبيان حول واقعة قيام أحد المحامين بإطلاق النار على شقيقه ونجله وإصابتهما بأعيرة نارية.  

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وأضافت النقابة خلال بيان لها نشرته عبر حسابها الشخصي بمحركات التواصل، أن إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين، كلف مصطفى مدني المحامي بمتابعة التحقيقات مع المحامي المتهم في الواقعة والاطمئنان على ضحايا الحادث.  

يذكر أن أحد المجني عليهما لفظ أنفاسه أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته جراء الحادث. 

إطلاق أعيرة نارية 

وكان مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، شهد حادثا مأساويا حيث قام محام بإطلاق الأعيرة النارية على شقيقه وابن شقيقه، إثر خلافات عائلية قديمة تجددت بين الأطراف، وتم نقلهما إلى مستشفى فايد التخصصي في حالة حرجة. 
 

وكان اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية  أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا يفيد قيام شعبان عبد اللاه محامٍ حر بإصابة شقيقه وابنه بطلق ناري في أماكن متفرقة بالجسم، أحدهما في حالة خطرة.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، والذي أسفر الحادث عن إصابة كلا من على عبد اللاه علي ٦٥ عامًا، عمر علي عبد اللاه ٤٣ عامًا، كما تم ضبط الجاني.
 
ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المجني عليهما إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقى اللازم.

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