أسماء الضحايا في حادث طريق الإسماعيلية - السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية - السويس بمحافظة الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن مصرع مصطفى كامل حمدان يبلغ من العمر 55 عام ويعمل طبيبا، وإصابة كل من: سليمان مصطفى كامل 13 عام، وشقيقته ليليان 7 سنوات، وشقيقته اوزال 9 سنوات، وشقيقهم عمر 10 سنوات، وشقيهم محمد 15 عام، والدتهم داليا محمود حمدان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث وجميعهم من أسرة واحدة.

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية في الإسماعيلية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص بإصابات 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.

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