محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تنقلات محدودة بقيادات الصف الثاني

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قرارين رقم ٣٨٢،٣٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حركة تنقلات محدودة لقيادات الصف الثاني لعدد من القرى بمراكز المحافظة، وتكليفهم للقيام بتسيير أعمال الوظائف المكلفين بها.

نقل عدد من القيادات المحلية

تضمنت القرارات نقل وسيم محمد فتحي من رئيس قرية القصاصين القديمة للعمل رئيسًا لقرية أبوعاشور، ونقل أسماء محمد علي من مركز ومدينة التل الكبير للعمل سكرتيرًا لقرية أبوعاشور، ونقل عصام محمد محمد عبد المنعم من رئيس قرية الظاهرية للعمل رئيسًا للقرية الجزيرة الخضراء.



كما تم نقل علي محمد مصطفى محمد من ديوان عام المحافظة للعمل رئيسًا لقرية القصاصين القديمة، ونقل أحمد محمد محمد مدكور من مركز ومدينة التل الكبير للعمل سكرتيرًا لقرية القصاصين القديمة، ونقل محمود عبد الرازق محمد من قرية الجزيرة الخضراء للعمل رئيسًا لقرية الملاك ونقل عبدالرحمن شاكر عبد المقصود من سكرتير قرية القصاصين القديمة للعمل سكرتيرًا لقرية الملاك وحازم نعيم إبراهيم من رئيس قرية أبوعاشور للعمل رئيسًا لقرية الظاهرية.

مركز ومدينة القنطرة غرب

كما تضمنت القرارات تكليف أشرف محمد نصر من ديوان عام المحافظة للعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة القنطرة غرب، وعواد أحمد محمد من سكرتير قرية النصر للعمل رئيسًا لقرية النصر، وعبير عياد عبد الرحمن من سكرتير قرية أبوخليفة للعمل رئيسًا لقرية أبوخليفة، ومحمود كريم سليم من سكرتير قرية الشهيد خيري للعمل سكرتيرًا قرية أبوخليفة، وإيمان عبد الرحمن أحمد من رئيس قرية النصر للعمل رئيسا لقرية الشهيد خيري، وتامر محمد رضا الله من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيرًا لقرية الروضة، وسالم محمد سالم من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل رئيسًا لقرية الروضة، ونقل حسن السيد حسن من مركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيرًا لقرية النصر، وكذلك يحيى إبراهيم محمد سليمان رئيس قرية أبوطفيلة للعمل سكرتيرًا قرية الشهيد خيري.

تشديدات على ضرورة تكثيف العمل الميداني

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني في الشارع، والتواصل اليومي والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام، مؤكدًا على أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



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