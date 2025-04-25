الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

العشرات من أهالي الإسماعيلية يشيعون جثمان طبيب وزوجته ضحايا حادث طريق السويس (صور)

جانب من تشييع الجثمانين،
جانب من تشييع الجثمانين، فيتو

شيع العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم عقب صلاة الجمعة، جثماني الدكتور مصطفي كامل حمدان، وزوجته والتي لحقت به جراء تعرضهما لحادث على طريق الإسماعيلية السويس، بصحبة أبنائهم الخمسة.  

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حزن الأهالي على الفقيدين

وعبر العشرات من الأهالي عن حزنهم الشديد لذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته الزوجين تاركين وراءهما خمسة أطفال من أعمار مختلفة وبحالات صحية حرجة. 
 

جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشييع الجثمانين، فيتو

وكان الحادث الذى وقع على طريق الإسماعيلية السويس، أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد أسفر عن مصرع مصطفى كامل حمدان  يبلغ من العمر 55 عام ويعمل طبيبا،  وإصابة كل من؛ سليمان مصطفى كامل 13 عاما وشقيقته ليليان 7 سنوات وشقيقته اوزال 9 سنوات وشقيقهم عمر 10 سنوات وشقيقهم محمد 15 عاما بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث وجميعهم من أسرة واحدة.

جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشييع الجثمانين، فيتو
جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشييع الجثمانين، فيتو

كما توفيت والدتهم داليا محمود حمدان عقب وصولها المستشفى بعدة ساعات لتلحق بزوجها.

انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس 

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمحافظة الإسماعيلية.  
 

جانب من تشيع الجثمانين، فيتو
جانب من تشييع الجثمانين، فيتو

وتلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد.   

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص بإصابات 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.   

نقل المصابين إلى المستشفى 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.

 

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