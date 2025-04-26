السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

سوريا تستجيب للشروط الأمريكية برفع العقوبات: لن نشكل تهديدا لإسرائيل

الشرع
الشرع

 ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".

 

وفي مارس الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيماوية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

 

شروط تخفيف العقوبات الأمريكية

وأكدت دمشق في الرسالة أنها استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأمريكية، وتسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة.

 

وجاء في الرسالة أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن.

 

كما قالت سوريا، وفق "رويترز"، إنها "لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".

 

وأوضحت أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع، لكن "تم تعليق إصدار الرتب العسكرية".

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العقوبات الأمريكية سوريا إسرائيل الولايات المتحدة الاسلحة الكيماوية
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