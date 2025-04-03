طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في خطوات بسيطة
طريقة عمل شاورما الفراخ، الشاورما من الأكلات الشامية الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار فى مصر وتقدم باللحوم المختلفة على حسب الرغبة.
وطريقة عمل شاورما الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى الأعياد لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل شاورما الفراخ.
مكونات عمل شاورما الفراخ:-
½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زبادي
عصير ليمونة واحدة
3 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة صغيرة خل
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
½ ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
طريقة عمل شاورما الفراخ:-
- في وعاء كبير، نخلط الزبادي مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الثوم المهروس، وجميع التوابل حتى نحصل على خليط متجانس.
- نضيف شرائح الدجاج إلى التتبيلة، ونتركها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات (يفضل تركها ليلة كاملة للحصول على نكهة أفضل).
- في مقلاة ساخنة على نار متوسطة، نضيف القليل من الزيت ثم نضع الدجاج المتبل ونقلبه حتى ينضج تمامًا ويتحمر.
- نجهز العيش السوري أو خبز التورتيلا، ونضع بداخله الشاورما مع الخيار المخلل، الطماطم، والبطاطس المقلية حسب الرغبة.
- نضيف صوص الثومية أو المايونيز حسب التفضيل، ثم نلف الساندويتش ونقدمه ساخنا.
- يمكن طهي الشاورما في الفرن بدلًا من المقلاة، وذلك بوضعها في صينية مغطاة بورق الألمنيوم على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة، ثم تحميرها قليلًا.
- يمكن إضافة القليل من صوص الصويا أو المستردة لإعطاء نكهة مميزة.
- تُقدم مع البطاطس المقلية، وسلطة الطحينة أو الثومية.
ولعمل شاورما اللحم
مكونات عمل شاورما اللحم:-
نصف كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة خل
عصير ليمونة واحدة
1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح
3 فصوص ثوم مهروسة
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملح حسب الرغبة
رشة قرفة (اختياري)
خبز عربي للتقديم
مخلل وخضار (طماطم، خس، بصل) حسب الرغبة
طحينة أو ثومية للتقديم
طريقة عمل شاورما اللحم:
- في وعاء كبير، يُخلط اللحم مع الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والبصل.
- تُضاف التوابل (بهارات الشاورما، الكمون، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة، والملح) وتُخلط جيدًا حتى تتغطى شرائح اللحم بالكامل.
- يُغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة لتتشرب النكهات.
- في مقلاة واسعة أو على صاج ساخن، توضع شرائح اللحم مع التتبيلة وتُطهى على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا ويتبخر السائل.
- تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز عربي مع الخضار والصلصات المفضلة.
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