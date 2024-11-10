الأحد 10 نوفمبر 2024
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اعداد شاورما الفراخ بطريقة سهلة وسريعة التحضير

شاورما الفراخ
شاورما الفراخ

طريقة عمل شاورما الفراخ، شاورما الفراخ من الأكلات الشامية الشعبية الشهيرة التى نالت شهرة واسعة على مستوى العالم.

وطريقة عمل شاورما الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شاورما الفراخ.

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

500 جرام صدور دجاج (مقطعة شرائح رفيعة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة (مبشورة أو مفرومة ناعمة)

3 فصوص ثوم (مفرومة ناعمة)

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة بهارات شاورما (يمكن شراؤها جاهزة أو تحضيرها باستخدام خليط من الكمون، الكزبرة، البابريكا، القرفة، الهيل، والملح)

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الذوق)

1/2 كوب زبادي (لإضفاء النعومة على اللحم)

1 ملعقة صغيرة خل أو خل تفاح

رشة من الفلفل الحار (اختياري)

طريقة عمل شاورما الفراخ 
طريقة عمل شاورما الفراخ 

طريقة عمل شاورما الفراخ:-

  • في وعاء كبير، امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون، الزبادي، الخل، الثوم المفروم، البصل المبشور، والبهارات (شاورما، كركم، بابريكا، فلفل أسود، وملح).
  • إذا كنت تحبين الطعم الحار، يمكنك إضافة رشة من الفلفل الحار.
  • امزجي جميع المكونات جيدًا.
  • ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى جميع القطع بالتتبيلة.
  • غطي الوعاء واتركي الدجاج ينقع في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل أن يترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو أكثر.
  • سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي إليها القليل من الزيت.
  • ضعي قطع الدجاج في المقلاة على دفعات، واطهيها لمدة 5-7 دقائق لكل جانب حتى تنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبيًا.
  • تأكدي من أن الدجاج مطهو جيدًا من الداخل.
  • يمكنك تقديم شاورما الفراخ مع الخبز العربي أو الخبز المحمص.
  • أضيفي إلى جانبها الخضروات المفضلة مثل الطماطم، الخس، الخيار، والبصل.
  • لا تنسي صوص الطحينة أو صوص الثومية كإضافة لذيذة إلى الشاورما.
  • يمكن إضافة بعض المخللات أو التومية لإعطاء الشاورما طعمًا مميزًا.
  • إذا كنت تفضلين الشاورما بشكل أكثر احترافية، يمكن تحمير قطع الدجاج في الفرن أو على الشواية للحصول على طعم مدخن.
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