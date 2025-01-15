الأربعاء 15 يناير 2025
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صحة ومرأة

للتوفير في الميزانية، طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت

طريقة شاورما الفراخ
طريقة شاورما الفراخ

طريقة عمل شاورما الفراخ، في البيت بطريقة المحلات، من طرق الأكلات التي تحاول كل ست بيت أن تجيد صنعها، فهي من الوصفات التي يمكنها أن تكون وجبة غداء مغذية ولذيذة الطعم.

 

 كما أن طريقة عمل شاورما الفراخ وصفة اقتصادية، فيمكنك عمل وجبة تكفي أسرة متوسطة العدد بنصف كيلو من صدور الفراخ.

 

وطريقة عمل شاورما الفراخ من الوصفات التي تصلح للمرأة العاملة في الأيام التي تعود فيها من عملها تبحث عن وجبة غداء لا تحتاج لوقت أو جهد، ويمكنك تقديمها مع الارز البسمتي، او البطاطس المحمرة.


سر طريقة عمل شاورما الفراخ زي المطاعم
 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بطريقة احترافية، بنفس طريقة المحلات.

طريقة شاورما الفراخ
طريقة شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ

كيلو دجاج مخلي صدور مع أوراك مقطع شرائح أو كيلو لحم أحمر مقطع شرائح
كيلو بصل
علبة زبادي صغيرة
عصير ليمونتين
ملعقتان صوص الصويا
ملعقتان دبس الرمان
ملح وفلفل أسود وبهارات وسماق وملح ليمون حسب الرغبة
لإعداد ساندوتشات الشاورما
مخلل خيار
بطاطس محمرة
بقدونس مفروم
ثومية للدجاج أو طحينة للحم
خبز شامي أو حسبما تفضلين

خطوات عمل شاورما الفراخ
- افرمي البصل وتبلي به الدجاج أو اللحم
- أضيفي جميع المكونات السابقة
- اتركيه في التتبيلة داخل الثلاجة ليلة كاملة
- ضعيه في صينية بالفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة والأفضل تسويتها على صاج على النار ليصبح مذاقه كأنه مشويًا كالمطاعم.
- أعدي ساندوتشات الشاورما مع البقدونس والمخلل والبطاطس والثومية للدجاج والطحينة للحم وقدميها ساخنة.( اقرأي: طريقة عمل عيش الصاج السوري)
يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أيضًا.

 

طريقة عمل شاورما الفراخ الصحية للرجيم
 

ولكل من يبحث عن الأكلات الصحية، واللذيذة في نفس الوقت، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل شاورما الفراخ الصحية.

شاورما الفراخ
شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ الصحية
كيلو دجاج مخلي صدور أو أفخاذ حسب الرغبة
كوب زبادي
2 طماطم مبشورة
1/2كوب خل
ملح وفلفل اسود وورق لورا
طماطم وبصل وفلفل اخضر رومي للسلطة.
 

طريقة تحضير شاورما الفراخ الصحية
-يخلط الزبادي مع الخل والطماطم المبشورة والملح والفلفل الاسود، ويكسر ورق اللورا وتقلب المكونات معا.
-توضع الفراخ كما هي بدون تقطيع في خليط الزبادي، وتترك ليله كاملة في الثلاجة.
-توضع الفراخ المتبلة على النار حتى تمام النضج.
-ترفع الفراخ من الخليط، ثم بعد ان تبرد تقطع شرائح طوليه (جوليان).
-في طاسه تيفال تدهن بملعقه زيت ثم تشوح قطع الدجاج وقبل الرفع من على النار، تضاف مكونات السلطه، من الطماطم والبصل والفلفل الرومي، وتقلب دقيقتين وترفع من على النار.
-يمكن تناولها في خبز بلدي، مع اضافه سلطه زبادي، او مسطرده لها وتعتبر وجبة كاملة وتكفي لـ4 أشخاص.

 

طريقة عمل شاورما اللحمة التركية الأصلية
 

شاورما اللحم
شاورما اللحم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما اللحمة، التركية الأصلية، في البيت زي المحلات.

 

مكونات عمل شاورما اللحمة:

لحمة شاورما مقطعة لشرائح (اطلبي من الجزار لحمة للشاورما)
ملعقة صغيرة اوريغانو
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة فلفل ابيض
ربع ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح خشن
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة كبيرة سماق
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني
ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
٤ فصوص ثوم، مبشور
نصف كوب زبادي
ملعقتين كبيرتين طحينة
نصف كوب زيت زيتون
٤ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملعقتين كبيرتين عصير ليمون
ملعقتين كبيرتين عصير برتقال
بشر ليمونة
بشر برتقالة

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طريقة عمل شاورما اللحمة التركية:

تمزج جميع المكونات حسب الترتيب في وعاء عميق وتخفق بالمضرب اليدوي الى ان تتجانس.
تتبل اللحمة بالخلطة المحضرة ثم تترك بالخلطة ليلة كاملة.
تدهن شواية بالزيت، ثم ترص قدع اللحمة متداخلة مع بعض.
توضع الشواية فوق صينية ذات حواف كي لا تلمس القعر، ثم تشوى في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة (مع فتح شواية الفرن وقلب شواية اللحمة عند منتصف الطهي)
توضع قطع اللحمة فوق سطح خشبي نضيف، وتقطع بالسكين إلى شرائح متساوية وتقدم بالساندوتشات مع البصل والطماطم والمخلل.

 

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