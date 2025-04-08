طريقة عمل شاورما اللحم بتتبيلة مميزة

طريقة عمل شاورما اللحم، الشاورما من الأكلات الشامية الشهيرة التى تقدم باللحوم الحمراء أو الدجاج، ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة على عكس شرائها جاهزة، حيث تقدم حسب لرغبة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

500 جرام من شرائح لحم البقر أو الغنم (مقطعة شرائح رفيعة)

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 بصلة متوسطة الحجم (مبشورة)

3 فصوص ثوم (مهروسة)

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما اللحم:

لتتبيل اللحم، في وعاء كبير، يُخلط اللبن الزبادي مع الخل، عصير الليمون، الزيت، البصل المبشور، الثوم، والبهارات كلها.

يُضاف اللحم ويُخلط جيدًا حتى يغلف اللحم بالتتبيلة.

يُغطى الوعاء ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، يُوضع القليل من الزيت ويُضاف اللحم المتبل.

يُقلب حتى ينضج تمامًا ويأخذ لونًا ذهبيًا. يمكن إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر لتطرية اللحم.

تُقدّم شاورما اللحم في خبز الصاج أو الخبز العربي، وتُضاف إليها صلصة الثوم، مخلل الخيار، البطاطا المقلية، وبعض الخضار مثل الطماطم والخس حسب الرغبة.

طريقة عمل شاورما اللحم

ولعمل شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

عصير ليمونة واحدة

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة خل

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما الفراخ:-

في وعاء كبير، نخلط الزبادي مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الثوم المهروس، وجميع التوابل حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف شرائح الدجاج إلى التتبيلة، ونتركها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات (يفضل تركها ليلة كاملة للحصول على نكهة أفضل).

في مقلاة ساخنة على نار متوسطة، نضيف القليل من الزيت ثم نضع الدجاج المتبل ونقلبه حتى ينضج تمامًا ويتحمر.

نجهز العيش السوري أو خبز التورتيلا، ونضع بداخله الشاورما مع الخيار المخلل، الطماطم، والبطاطس المقلية حسب الرغبة.

نضيف صوص الثومية أو المايونيز حسب التفضيل، ثم نلف الساندويتش ونقدمه ساخنا.

يمكن طهي الشاورما في الفرن بدلًا من المقلاة، وذلك بوضعها في صينية مغطاة بورق الألمنيوم على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة، ثم تحميرها قليلًا.

يمكن إضافة القليل من صوص الصويا أو المستردة لإعطاء نكهة مميزة.

تُقدم مع البطاطس المقلية، وسلطة الطحينة أو الثومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.