السبت 12 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل شاورما اللحمة أسرع أكلة للغداء

طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما اللحم

طريقة عمل شاورما اللحمة، من الوصفات الشهية، التي يعشقها الكثيرون، كما أنها من أسرع الوصفات التي يمكن عملها في وقت قياسي، ولذلك هي الأنسب للمرأة العاملة.

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كما أن طريقة عمل شاورما اللحمة في البيت سيوفر في الميزانية بشكل كبير، لأن أسعار سندوتشات الشاورما ارتفعت بشكل لافت للنظر، مما جعل الكثيرين قد توقفوا عن شرائها.

ومن المتعارف عليه أن شاورما اللحمة من أكلات المطاعم محلات الطعام الجاهزة، إلا أن الكثير من ربات البيوت أصبحت تفضل تحضيرها في البيت؛ لضمان سلامة مكوناتها من جهة، وللتوفير في الميزانية من جهة أخرى، فأقل سندوتش شاورما تعدى الـ100 جنيه.

 

طريقة عمل شاورما اللحمة التركية الأصلية

شاورما اللحم
شاورما اللحم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما اللحمة، التركية الأصلية، في البيت زي المحلات.

 

مكونات عمل شاورما اللحمة:

لحمة شاورما مقطعة لشرائح (اطلبي من الجزار لحمة للشاورما)
ملعقة صغيرة اوريغانو
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة فلفل ابيض
ربع ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح خشن
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة كبيرة سماق
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني
ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
٤ فصوص ثوم، مبشور
نصف كوب زبادي
ملعقتين كبيرتين طحينة
نصف كوب زيت زيتون
٤ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملعقتين كبيرتين عصير ليمون
ملعقتين كبيرتين عصير برتقال
بشر ليمونة
بشر برتقالة

 

خطوات عمل شاورما اللحمة التركية:

تمزج جميع المكونات حسب الترتيب في وعاء عميق وتخفق بالمضرب اليدوي الى ان تتجانس.
تتبل اللحمة بالخلطة المحضرة ثم تترك بالخلطة ليلة كاملة.
تدهن شواية بالزيت، ثم ترص قدع اللحمة متداخلة مع بعض.
توضع الشواية فوق صينية ذات حواف كي لا تلمس القعر، ثم تشوى في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة (مع فتح شواية الفرن وقلب شواية اللحمة عند منتصف الطهي)
توضع قطع اللحمة فوق سطح خشبي نضيف، وتقطع بالسكين إلى شرائح متساوية وتقدم بالساندوتشات مع البصل والطماطم والمخلل.

 

طريقة عمل شاورما اللحمة الصحية
 

طريقة شاورما اللحم
طريقة شاورما اللحم

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، إنه يمكن تعلم طريقة عمل شاورما اللحمة الصحية، بكل سهولة في البيت، إلى جانب أن طعمها لذيذ.
وأضاف الدكتور معتز، هذه الوصفة ذات قيمة غذائية عالية؛ لاحتوائها على البروتين من اللحم، والدهون الصحية من زيت الزيتون واوميجا 3، والفيتامينات من الخضراوات.

مكونات عمل شاورما اللحمة الصحية:

500 جرام لحم أحمر
كوب زبادى خالى الدسم
2 ورقة لورى (ورق الغار)
2 طماطم مبشورة
1/4 كوب من الخل
ملح فلفل أسود

خطوات عمل شاورما اللحمة الصحية:

يضاف الزبادي للطماطم وورق اللورى بعد تكسيره والخل والملح والفلفل ويمزجوا مع بعض جيدا.
وضع اللحم المقطعة شرائح ستيك على الخليط ليلة كاملة، ثم توضع على النار بالخليط حتى تنضح.
رفعها من على النار وتصفى من الخليط ثم تقطع قطع اللحم شرائح طولية رفيعة.
وفي طاسة ضد الالتصاق يوضع ملعقة زيت زيتون أو الكانولا، وتضاف اللحم، وتشوح، ويضاف إليها قبل إطفاء النار حلقات البصل والطماطم والفلفل الرومى والبقدونس.
ويمكن إضافة صوص الزبادى حسب الرغبة.

 

أصل أكلة شاورما اللحمة
 

تعود  أصول شاورما اللحمة الى الدولة التركية، فيرجع تاريخ شاورما اللحمة إلى الدولة العثمانية، وكلمة شاورما هي في الأصل كلمة تركية "çevirme"؛ وتعني دوران، وهي يقصد بها الطريقة التي تطهى بها شاورما اللحمة، في السيخ المستدير، وتظل تدور ومصدر اللهب خلفها، وانتقلت طريقة عمل شاورما اللحم إلى جميع البلدان العربية.
 

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