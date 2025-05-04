الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

كيف تنظم المحاكم زيارات الأب للأطفال بعد الطلاق؟

علاقات ما بعد الانفصال،
علاقات ما بعد الانفصال، فيتو

بعد الطلاق، يتعامل الكثير من الآباء والأمهات مع التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على علاقة مستقرة مع أطفالهم، خصوصًا إذا كانت الحضانة قد تم منحها للطرف الآخر. 

في هذا السياق، يعد الحق في الرؤية أحد الحقوق الأساسية التي تحرص المحاكم على ضمانها للأب (أو أي طرف آخر) لتمكينه من التفاعل مع الأطفال والحفاظ على العلاقة العاطفية.

تعريف الحق في رؤيةالأطفال 


الحق في الرؤية هو حق الأب أو الأم في لقاء طفلهم بعد الطلاق أو التفريق، ويشمل هذا الحق زيارة الطفل في أماكن محددة (غالبًا منزل الطرف الآخر أو أماكن محايدة)، إضافة إلى تحديد مواعيد هذه الزيارات ومدة كل زيارة. تُنظم المحاكم هذا الحق بما يضمن مصلحة الطفل أولًا، مع مراعاة الحفاظ على العلاقة الصحية بين الوالدين.

وتتدخل المحاكم في تحديد مواعيد الزيارة بناءً على عمر الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية. في حالات الطلاق المبكر أو وجود مشاكل نفسية، قد تقرر المحكمة أن تكون الزيارات أكثر تكرارًا أو في أماكن محايدة، مثل مراكز خاصة للأطفال أو بوجود مشرفين. أما إذا كان الطفل أكبر سنًا، فيتم تحديد مواعيد زيارات الأب بناءً على استقرار الطفل وموافقة الطرفين.

الحماية القانونية للأب في قضايا الرؤية


في القانون المصري، يُعتبر الحق في الرؤية جزءًا من حقوق الأب أو الأم بعد الطلاق. إذا تم منع الطرف الآخر من ممارسة هذا الحق، يمكن للطرف الذي يُمنع من الرؤية تقديم طلب إلى محكمة الأسرة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الحكم. في بعض الحالات، قد تصدر المحكمة أمرًا بزيارة الإشراف أو تغيير مكان الزيارة إذا كانت الزيارة في منزل أحد الوالدين تؤثر سلبًا على الطفل.


دور المحكمة في النزاعات الأسرية

 

النزاعات بين الأب والأم حول مواعيد الزيارة قد تتفاقم، حيث يختلف الطرفان في تقييم مصلحة الطفل. تقوم المحكمة في هذه الحالة بالتدخل، وتطلب في بعض الأحيان تقارير نفسية أو اجتماعية لتحديد أفضل الأنماط للزيارة، حتى لا تؤثر التوترات بين الوالدين على نفسية الطفل. المحكمة تتجنب أن تصبح ساحة معركة بين الوالدين وتضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار.


ومنع أحد الوالدين للآخر من زيارة الطفل قد يعتبر جريمة في بعض الحالات إذا ثبت أن هذا المنع يؤثر على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي. في بعض الحالات، قد يصدر الحكم بالعقوبات في حالة حدوث ذلك، وتعمل المحكمة على حل النزاع بما يضمن استمرار العلاقة بين الأب وطفله بشكل غير مؤذٍ.

 

والحفاظ على العلاقة مع الأب (أو الأم) بعد الطلاق يُعد أمرًا مهمًا في المرحلة النفسية للأطفال. العديد من الدراسات تؤكد أن الأطفال الذين يتمكنون من الحفاظ على علاقة صحية مع كلا الوالدين بعد الطلاق يكونون أكثر استقرارًا نفسيًا. لذلك، تلتزم المحكمة في كثير من الحالات بتوفير بيئة ملائمة لضمان هذه الرؤية دون تأثير سلبي على الأطفال.


يمكن القول ان الحق في الرؤية هو حق لا يقل أهمية عن الحضانة في قضايا الطلاق، حيث تسعى المحاكم لضمان استقرار الطفل العاطفي والاجتماعي من خلال تنظيم هذه الزيارات وفقًا لما يحقق مصلحته الفضلى. وتبقى المحاكم هي الضامن الأخير لحماية هذا الحق، خاصة في حال وجود نزاعات بين الوالدين قد تؤثر على الطفل

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