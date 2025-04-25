الجمعة 25 أبريل 2025
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عصام كامل

خارج الحدود

تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة محمود عباس غدا

حسين الشيخ
حسين الشيخ

ذكرت القناة 12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه سيتم تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء غد السبت.

المرشح لمنصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية 

ويوما الأربعاء والخميس الماضيان،  عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا من أجل استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لأول مرة.

وتعد هذه الخطوة أحدث خطوة في سلسلة قرارات اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2018 ، لضمان استمرار حركة فتح في حكم السلطة الفلسطينية.

ومن المحتمل أن يتم تعيين حسين الشيخ في هذا المنصب المهم، والذي قد يدفعه تلقائيًا إلى أعلى منصب قيادي فلسطيني.

ولد الشيخ في رام الله عام ١٩٦٠. انضم إلى حركة فتح في سنوات مراهقته، ووفقا لصفحته الرسمية على موقع منظمة التحرير الفلسطينية، فقد سجن من قبل إسرائيل لمدة ١١ عاما، بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٩.

 

بعد إطلاق سراحه من السجن، واصل الشيخ عضويته في حركة فتح، وشغل مناصب مختلفة.

 

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