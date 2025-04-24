الخميس 24 أبريل 2025
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منظمة التحرير الفلسطينية تقر استحداث منصب نائب رئيس السلطة

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية.

 

منظمة التحرير الفلسطينية تقر استحداث منصب نائب رئيس السلطة
 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس، بأن المجلس المركزي الفلسطيني قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ولرئيس اللجنة أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.

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