فوز طارق المومني بمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين

أعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين محمد التل، مساء الجمعة فوز الصحفي طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين بعد حصوله على 531 صوتا من أصل 895 صوتا.

وجاء بالمركز الثاني الصحفية فلحة بريزات وقد حصلت على 303 أصوات، وبالمركز الثالث الصحفي جمال العلوي الذي حصل على 40 صوتا.

واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساء، فيما أدلى نحو 895 صحفيا وصحفية بأصواتهم لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، من أصل 1078 يحق لهم التصويت.

وبدأت انتخابات نقابة الصحفيين صباح الجمعة، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.

وبدأت عملية الفرز على موقع نائب نقيب الصحفيين، هم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة، وعوني الداوود، وأيمن المجالي.

كما يتنافس على عضوية المجلس 23 مرشحا، وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.

ووافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس المقبل بإجراء جميع التعديلات على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.

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