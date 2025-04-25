صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي

سجل فريق صن داونز هدف التعادل في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 90 من المباراة التي تقام بينهم الآن، علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول من تسديدة قوية في الدقيقة 24.

وسد مروان عطية كرة قوية على مرمى صن داونز في الدقيقة 14 لكنها مرت خارج أرضية الملعب.

وأضاع جراديشار لاعب الأهلي أخطر كرات المباراة لصالح الأحمر في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 32 سدد إمام عاشور تسديدة قوية تصدي لها حارس الفريق الجنوب إفريقي.

في الدقيقة 51 أهدر صن داونز فرصة خطيرة سددها لاعب الضيوف لتعلو مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 58 مرت رأسية لاعب صن داونز بسلام بجوار مرمي الشناوي في واحدة من أخطر كرات المباراة.

وغادر جراديشار المباراة في الدقيقة 61 لصالح وسام أبو علي بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

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