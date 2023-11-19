الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد المشروم، لصحة القلب والعظام ولمرضى السكري

المشروم، فيتو
المشروم، فيتو

فوائد المشروم للصحة عديدة وهامة، والمشروم هو نوع من الفطريات الصالحة للأكل، وهو مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة، لما يحتوي عليه من معادن ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من مهاجمة الجذور الحرة، التي تحاول إتلاف الخلايا.


فوائد المشروم

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهمية المشروم، للصحة، وتستعرض في السطور التالية أهم فوائد المشروم:

محاربة السرطان: يحتوي المشروم على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وقد أظهرت الدراسات أن تناول المشروم قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، والثدي، والبروستاتا.

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تقوية المناعة: يحتوي المشروم على مركبات قد تساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى. وقد أظهرت الدراسات أن تناول المشروم قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي المشروم على مركبات تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أظهرت الدراسات أن تناول المشروم قد يساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم، وحماية القلب من التلف.

تعزيز صحة العظام: يحتوي المشروم على الكالسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية لصحة العظام. وقد أظهرت الدراسات أن تناول المشروم قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: يحتوي المشروم على مركبات تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات أن تناول المشروم قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي المشروم أيضًا على فوائد أخرى، مثل:

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي المشروم على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وصحة الأمعاء.

تعزيز صحة الدماغ: يحتوي المشروم على مركبات قد تساعد على حماية الدماغ من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

تحسين صحة البشرة: يحتوي المشروم على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف، مما قد يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

بشكل عام، يعتبر المشروم من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة إلى النظام الغذائي.

المشروم وفوائده، فيتو

طريقة تخزين المشروم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة حفظ المشروم لأطول فترة ممكنة، حتى يمكنك شراء كميات كبيرة من المشروم الطازج والاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة بحالته، وتخزينه واستخدامه وذلك من خلال تقديمها طريقة تخزين وحفظ المشروم الطازج، ليدوم لفترات طويلة، ويكون صالحا للاستخدام، دون الخوف من فساده.

المكونات:
٥٠٠ جرام مشروم طازج
ملعقة صغيرة ملح لكل برطمان
ماء مغلي مفلتر

طريقة حفظ وتخزين المشروم: 

تعقم برطمانات التعليب وذلك نقعها في ماء مغلي، ثم تنزع من الماء وتترك لتجف فالهواء.

يمسح المشروم بفوطة نظيفة للتخلص من الرمل، ثم يغلى في الماء مدة دقيقتين.
تملأ البرطمانات بحبات المشروم ثم يضاف الملح وماء السلق.
تمسح فوهة البرطمانات باستخدام فوطة ساخنة وقليل من الخل.
توضع بوعاء عميق به ماء مغلي، مع مراعاة وضع فوطة مطبخ بالقعر كي لا تكون البرطمانات باتصال مباشر بالنار وتنكسر.

تغلى البرطمانات مدة ٦٠ دقيقة.
ترفع وتترك لتبرد قبل تظيفها من الخارج، وتخزينها، لفترات طويلة قد تصل للعام الكامل.

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