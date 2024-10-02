فوائد المشروم، بديل اللحوم ويقوي المناعة ويحمي القلب والجهاز العصبى

فوائد المشروم، عديدة وهامة للصحة، فيعد المشروم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وهو من الإضافات الصحية للنظام الغذائي وينافس اللحوم الحمراء في احتواءه على نسبة عالية من البروتين.





أهم فوائد المشروم لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أن المشروم هو غذاء غني بالعناصر الغذائية المهمة التي توفر فوائد صحية متعددة، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



فوائد المشروم للصحة



قيمة غذائية عالية

المشروم يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تجعل منه مكونًا غذائيًا مهمًا. فهو غني بفيتامينات B (مثل النياسين، والريبوفلافين، وحمض الفوليك)، التي تساعد في تحسين وظائف الجهاز العصبي وزيادة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروم على فيتامين D، الذي يُعتبر عنصرًا ضروريًا لصحة العظام ودعم جهاز المناعة.



المشروم أيضًا مصدر جيد للمعادن مثل السيلينيوم، الذي يلعب دورًا هامًا كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية الخلايا من التلف، والنحاس، الذي يُسهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

تعزيز المناعة

المشروم يحتوي على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والجلوتاثيون، والتي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. بعض أنواع المشروم تحتوي على مواد تساهم في تنشيط الخلايا المناعية وتحسين استجابتها للأمراض.

المركبات البيولوجية النشطة في المشروم، مثل البيتا جلوكان، تعمل على تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يزيد من قدرة الجسم على محاربة العدوى.

دعم صحة القلب

تناول المشروم بانتظام يُساعد في تحسين صحة القلب. فهو خالٍ تقريبًا من الدهون ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزن صحي أو تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروم على ألياف غذائية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى أمراض القلب.

المشروم يحتوي أيضًا على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

دعم الجهاز الهضمي

المشروم غني بالألياف الغذائية، التي تعتبر ضرورية لصحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يقلل من احتمالية حدوث الإمساك. كما أن الألياف تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون.

المساعدة في فقدان الوزن

بسبب انخفاض محتواه من السعرات الحرارية وغناه بالألياف والمياه، يُعتبر المشروم خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن. الألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية.

الحفاظ على صحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك المشروم بانتظام قد يساعد في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. الفطر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي خلايا الدماغ من التلف وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

المشروم وفوائده

دعم السيطرة على مرض السكري

المشروم يحتوي على نسبة منخفضة من السكريات، مما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بمرض السكري. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن بعض أنواع المشروم قد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعل من تناوله مفيدًا لمن يعانون من مشاكل في تنظيم مستوى السكر في الدم.

خصائص مضادة للالتهاب

بعض المركبات الموجودة في المشروم، مثل البوليفينولات، لها خصائص مضادة للالتهاب. الالتهابات المزمنة ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي. وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول المشروم في الحد من الالتهابات في الجسم والحفاظ على الصحة العامة.

دعم صحة العظام

كما ذكرنا سابقًا، يحتوي المشروم على فيتامين D، الذي يلعب دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم في الجسم. نقص فيتامين D يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. وبالتالي، تناول المشروم يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لدعم صحة العظام.

تحسين المزاج وتقليل التوتر

أحد الفوائد المثيرة للاهتمام للمشروم هو قدرته على تحسين المزاج والمساعدة في تقليل التوتر. الفطر يحتوي على مركبات قد تساعد في تنظيم مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهي المواد الكيميائية المسؤولة عن الشعور بالسعادة والاسترخاء.