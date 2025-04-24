جيرونا يتعادل مع ليجانيس 1/1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة فريق جيرونا مع نظيره ليجانيس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

مباراة جيرونا وليجانيس

وسجل هدف فريق جيرونا اللاعب كريستيان ستواني في الدقيقة 54، وجاء هدف ليجانيس عن طريق منير الحدادي في الدقيقة 2+90.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

وذيعت مباراة جيرونا أمام ليجانيس عبر شاشة قناة beIN sports HD3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز في الشرق الأوسط.

ترتيب جيرونا وليجانيس



وبتلك النتيجة يحتل فريق جيرونا المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة بينما ليجانيس في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة.

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