الدوري الإسباني، ريال بيتيس يضرب جيرونا على ملعبه بثلاثية

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال بيتيس فوزا كبيرا على مضيفه جيرونا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز ثلاثية ريال بيتيس كل من: جوني كاردوسو في الدقيقة 6 وأنتوني في الدقيقة 39 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 42، فيما سجل كرستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 85

ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني

بهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده من النقاط إلى 51 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر

جيرونا الاسباني، فيتو

ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الدوري الاسباني

يواصل ليفاندوفسكي لاعب برشلونة تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن مبابي أقرب المنافسين.

وغاب ليفاندوفسكي عن التسجيل في مباريات الجولة ال 32 خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو التي انتهت بفوز البرسا 4-3.

ولم يستغل ليفاندوفسكي غياب مبابي لتنفيذ عقوبة الطرد واإصابة في مباراة ريال مدريد ضد أتلايك بلباو لزيادة فارق الأهداف بينهما.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 25 هدفا

كيليان مبابي ريال مدريد 22 هدفا

انتي بوديمير أوساسونا 18 هدفا

أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 15 هدفا

رافينيا برشلونة 15 هدفا

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 14 هدفا

أيوزي بيريز فياريال 14 هدفا

إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 12 هدفا

ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 12 هدفا

دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا

واشتعلت المنافسة علي ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد إقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما.

ويحتل برشلونة قمة جدول الدوري الاسباني برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة فيما أبتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة نسبيا.

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