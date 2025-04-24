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القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد بالدوري الإسباني

فريق بلد الوليد،
فريق بلد الوليد، فيتو

تقام اليوم الخميس مباراة بلد الوليد وريال بيتيس ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتنقل أحداث مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس مباشرة فضائيا على قناة بي إن سبورتس beIN Sports وهي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد

 

 تقام مباراة بلد الوليد وريال بيتيس على ملعب ستاد بينتو فيامارين في الدوري الاسباني اليوم الخميس 24 أبريل 2025 الساعة 9:30 مساءا.

مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 51 نقطة، حيث خاض 32 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بلد الوليد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 24 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني


1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بيتيس 51 نقطة.

7- سيلتا فيجو 46 نقطة.

8- ريال مايوركا 44 نقطة.

9- ريال سوسييداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 42 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- إسبانيول 39 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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